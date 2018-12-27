МИД РФ предупредил россиян об угрозе повторного цунами в Индонезии

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) 27 декабря предупредил россиян об угрозе повторного цунами в Индонезии.

"Индонезия – 27 декабря – усиление активности вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе; введена бесполетная зона радиусом 5 км; изменены маршруты авиарейсов; угроза повторного цунами", – говорится в сообщении департамента в Twitter.

#Индонезия – 27 декабря – усиление активности вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе; введена бесполетная зона радиусом 5 км; изменены маршруты авиарейсов; угроза повторного цунами pic.twitter.com/BC5pdHwjYK — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 27 декабря 2018 г.

Цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером в субботу, 22 декабря. В прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.

Причиной цунами, обрушившегося на индонезийское побережье, предположительно стал сход лавины со склона горы Анак-Кракатау. В частности, глава агентства Двикорита Карнавати отметила, что на юго-западном склоне горы была замечена деформация поверхности на участке площадью 64 гектара.