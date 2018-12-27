Новый год победил. Париж не будет отказываться от праздника из-за планирующихся массовых протестов

Власти французской столицы заявили, что не отменят новогодние торжества, несмотря на то, что «желтые жилеты» собираются собраться в центре города в ночь на 1 января.

Праздничные мероприятия на Елисейских полях не будут отменены, несмотря на слухи. «Стильно завершите год на самом красивом проспекте в мире», – призвала 27 декабря на своем сайте администрация французской столицы, которая заверила, что от праздника французы отказываться не собираются.

Темой празднования Нового года в Париже станет сразу несколько важных для Франции событий: 230 лет Декларации прав человека и гражданина, принятой по итогам Великой французской революции в 1789 году, а также 70 лет подписания Всеобщей декларации прав человека.

Ранее в группах так называемых «желтых жилетов», которые организовали массовые манифестации во всей стране, распространялся призыв выйти в новогоднюю ночь со своими требованиями. На данный момент, почти 9 тысяч подтвердили желание принять участие в демонстрациях.

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение.