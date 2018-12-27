«Он начал бычить, а в руках крутил нож». Пассажир «Яндекс.Такси» обвинил водителя в хищении смартфона

Водитель, подключенный к сервису «Яндекс.Такси», отнял у петербургского фотографа смартфон, когда тот не смог расплатиться. При этом автовладелец якобы угрожал ножом клиенту. Об этом 27 декабря сам пострадавший рассказал корреспонденту «Фонтанки».

Мужчина восстановил события, которые произошли с ним вечером 26 декабря. По его словам, он изрядно выпил, проехал на метро дальше, чем нужно, поднялся наверх и вызвал машину через сервис «Яндекс.Такси». Установив в настройках оплату картой, пассажир сел в автомобиль, но операция не прошла.

Прибыв на место, клиент начал объяснять, что наличных у него с собой нет, но он может подняться за деньгами в квартиру.

– Водитель выскочил из машины вслед за мной и начал требовать денег. Я сказал, что нала на руках нет, сейчас соображу. Ему это не особо понравилось, он уже начал «бычить», а в руках крутил нож, правда, в сложенном состоянии. Акцентируя на нём внимание, он сказал: «Давай тогда телефон», – вспоминает фотограф.

Клиент такси опешил и отдал гаджет водителю. Тот со словами «будут деньги – верну телефон» сел в машину и уехал. Придя домой, потерпевший связался с друзьями, которые рассказали его историю в соцсетях. Также фотограф вышел на техподдержку, где мужчине дали номер телефона водителя для связи, а потом предложили забрать телефон в таксопарке.

– Позже общался через них [техподдержку]с водителем, они предложили мне встретиться с человеком, угрожавшим мне ножом, и забрать телефон, – возмущается петербуржец. – Я попросил передать телефон через ресепшен в доме, собираюсь писать заявление.

«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси», на момент публикации ответа не последовало. Однако в твиттер-аккаунте сервиса менеджер написал, что работу с этим водителем компания прекратила.

«Водитель сразу был заблокирован — заказы сервиса он больше выполнять не может. Всю необходимую информацию о составлении претензии для перевозчика мы передали клиенту и готовы помогать в этом», – говорится в сообщении.