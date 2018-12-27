Пробок не избежать: на каникулах поток туристов в Финляндию превысит пропускную способность границы вдвое

Пограничники готовятся к жарким дням: на январских праздниках поток автомобилей на МАПП «Брусничное», по прогнозам ПУ ФСБ, превысит пропускную способность пункта пропуска на 133%, на МАПП «Торфяновка» – на 116%, на МАПП «Светогорск» — на 3%. В «Ивангороде» на границе с Эстонией ожидается до 10 тыс. автомобилей в сутки, что на 43% больше, чем может принять МАПП. Ведомство обещает привлечь больше сотрудников и даже подготовить дополнительные резервные места контролеров по проверке документов.

Ожидается, что петербуржцы массово рванут в Финляндию 29 и 30 декабря с 16:00 до полуночи, а после Нового года на выезде из России самые длинные пробки соберутся 2, 3, 4 января с 8:00 до 16:00. Возвращаться домой россияне будут 6, 7, и 8 января в период с 16:00 до 00:00.

У финских пограничников прогноз чуть отличается. По их прогнозам, пиковые дни на въезд в Суоми — со 2 по 6 января, на выезд — с 7 по 9.

Погрануправление ФСБ РФ запросило у МВД выставить у границы экипажи ДПС, однако в пресс-службе ГИБДД «Фонтанке» не подтвердили, что на подъезде к пунктам пропуска будут дежурить патрульные машины. Наряды будут высылаться по факту, в зависимости от ситуации, поскольку основные силы ГИБДД бросит в зоны массовых мероприятий и на задержание пьяных водителей.