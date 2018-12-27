«России» вручена премия Ambassador’s Award

фото предоставлено авиакомпанией «Россия»

Авиакомпания «Россия» удостоена награды Ambassador’s Award от посла Индонезии в РФ и Республике Беларусь за значительный вклад в развитие двусторонних экономических отношений.



В рамках официального приема в посольстве чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Вахид Куприяди вручил авиакомпании «Россия» премию Ambassador’s Award. Господин Куприяди отметил, что усилиями Группы «Аэрофлот», частью которой является авиакомпании «Россия», было открыто не просто новое направление полетов, а большой потенциал для новых решений в туристической сфере обеих стран.



28 октября текущего года в аэропорту Нгурах-Рай на острове Бали впервые приземлился лайнер авиакомпании «Россия», который совершил свой первый прямой регулярный рейс из московского Шереметьево. Открытие прямого рейса дало возможность любителям экзотики совершать путешествие на Бали быстро и комфортно. С начала выполнения зимнего расписания «Россия» осуществила уже свыше 30 рейсов по новому направлению.



В ходе приема также состоялась конференция с участием представителей туристических операторов. Во время презентаций новых программ было отмечено, что для туристических рынков обеих стран это направление было одним из самых перспективных, но с началом выполнения прямых рейсов «Россией» потенциал Индонезии в плане формирования новых инициатив возрос. В заключение конференции туристические операторы были также удостоены наград от посольства.



Путешественники смогут открыть для себя не только удивительный остров, но и обновленный сервис на борту Boeing 777-300 Extended Range. Помимо нового меню бортового питания, дорожных наборов для пассажиров класса Бизнес и юных путешественников лайнеры авиакомпании оснащены мобильными стриминговыми серверами SIFES, которые позволят пассажирам подключать личные гаджеты к внутренней сети Wi-Fi, где они могут найти последние новинки кинематографа, музыку и другие программы.