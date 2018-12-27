Догнал и выкинул на встречку: под Брянском школьный автобус попал в ДТП по дороге на экскурсию

Девять человек были госпитализированы в результате ДТП с участием школьного автобуса в Брянской области.

Как сообщает региональное УМВД, авария произошла 27 декабря около 9:20 на 3920-м километре федеральной трассы М-3 «Украина» (Москва – Калуга – Брянск – государственная граница с Украиной). По предварительной версии, 21-летний мужчина на КамАЗе, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с задней частью микроавтобуса «Опель Виваро» под управлением 46-летнего водителя. От удара «Опель» выехал на полосу встречного движения и по касательной задел автобус «Пежо» под управлением 56-летнего водителя.

На фотографии полиции видно, что микроавтобус «Пежо» с табличкой «Дети» съехал в кювет.

В салоне «Пежо» находились 19 школьников в возрасте от 8 до 12 лет и двое сопровождающих их взрослых. Восемь школьников были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи и обследования. Травмы получил и водитель микроавтобуса «Опель Виваро».

Полиция проводит проверку. Количество пострадавших, а также причины и обстоятельства ДТП уточняются.

По данным издания «Новости Брянска», дети ехали на экскурсию. Они получили лёгкие травмы – синяки и ссадины. Источник издания в оперативных службах в разговоре с журналистом предположил, что сопутствующим фактором могла стать не расчищенная после снегопада трасса.

Напомним, накануне, утром 26 декабря, в Краснодарском крае со школьным автобусом столкнулся легковой «Ниссан». Пострадали дети, но не школьники.