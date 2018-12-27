Дюкова выдвинули на пост президента РФС пять футбольных федераций. Теперь он может официально баллотироваться

Директор «Газпром нефти» и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков получил поддержку от пяти местных федераций футбола, которые выдвинули его на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Дюкова поддержали федерации Татарстана, Томской области, Мордовии, Башкортостана и Пермского края.

«У меня есть полная уверенность, что во главе с ним (Дюковым) российский футбол сможет преодолеть новые высоты. Считаю его абсолютно футбольным человеком, любящим эту игру. Немаловажно, что он очень давно в футболе и понимает его, как никто другой. Причем он развивает не только "Зенит", но, что важно, и детский футбол», – цитирует «Спорт-Экспресс» главу Федерации футбола Республики Башкортостан и генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова.

Теперь по регламенту, получив поддержку пяти организаций, Александр Дюков может официально баллотироваться на пост президента РФС. Он стал первым кандидатом. Ранее о планах выдвинуться говорил вице-спикер Госдумы ФС РФ Игорь Лебедев.

Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента РФС. И.о. был назначен Сергей Прядкин. Выборы президента пройдут 22 февраля 2019 года.