Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Абинскому электрометаллургическому заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставило ООО «Абинский электрометаллургический завод» кредитную линию с лимитом 1.5 млрд рублей. Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.

ООО «Абинский электрометаллургический завод» производит сортовую стальную заготовку и арматуру. Завод создан в 2006 году, и на сегодняшний день является одним из ведущих предприятий черной металлургии на Юге России с новейшим современным оборудованием.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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