Мечты о Европе разрушила ФСБ. За год 850 иностранных «болельщиков» отловили на пути в Эстонию и Финляндию

Поток приехавших в Россию под видом футбольных болельщиков иностранцев, которые пытаются нелегально попасть в Европу из Петербурга и Ленобласти, схлынул под конец года, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе регионального ПУ ФСБ.

По данным ведомства, в четвёртом квартале 2018 года количество зафиксированных попыток нелегально пересечь границу сократилось в 4 раза, а среди тех, кто прибыл в Россию по Fan ID, — в 12 раз. Всего за год в Петербурге и Ленобласти задержали около 850 «болельщиков», целью которых был вовсе не футбол, из них 820 откровенно рассказали, что использовали Россию как транзитную страну для попадания в ЕС. Большая часть (550) мечтала оказаться в Финляндии, остальные нацелились на Эстонию.

«Как правило, потенциальные мигранты не разбираются в российском законодательстве и не представляют себе меру ответственности за незаконное пересечение госграницы РФ, ограничиваясь лишь сведениями, полученными из Интернета и кинофильмов, надеясь на беспрепятственный проход государственной границы Российской Федерации», – говорят в ПУ ФСБ, добавляя, что Петербург пользуется особой популярностью среди потенциальных нелегалов из-за близости к Европе и развитой инфраструктуры.

Среди задержанных – граждане арабских стран и Ближнего Востока (Иран, Сирия, Афганистан), уроженцы африканского континента (Марокко, Камерун, Нигерия, Египет, Алжир, Конго) и южно-азиатских стран (Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал).

При этом непосредственно до пограничной зоны и границы доехать удалось лишь нескольким десяткам нелегалов. Всего пограничники задержали вблизи Финляндии и Эстонии более 30 «перебежчиков», причём каждый четвёртый стремился не из России, а в Россию.

Напомним, что после окончания чемпионата мира оказалось, что многие болельщики не стремятся возвращаться на родину. Так, например, властям Нигерии пришлось изрядно потратиться на возвращение своих соотечественников из России – «эвакуация» 355 нигерийцев двумя самолётами обошлась в 1 млн долларов.