Группа ЦДС предлагает ипотеку на паркинги в сданных домах

Группа компаний «ЦДС»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит ипотеку для приобретения машиномест в сданных домах Группы ЦДС.

Банк «Санкт-Петербург» и Группа ЦДС разработали ипотечную программу для приобретения машиномест в паркингах введенных в эксплуатацию объектов застройщика.

Кредит предоставляется на срок от 1 года до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет от 30% от стоимости машиноместа. Сумма кредита от 200 тыс рублей до 2 млн рублей. Базовая процентная ставка по кредиту – от 13% годовых.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

«Мы постоянно работаем над расширением возможностей приобретения недвижимости в наших жилых комплексах, – отметила начальник управления кредитования и социальных программ Группы ЦДС Ольга Трошина. – Мы надеемся, что клиенты по достоинству оценят новые возможности для приобретения паркинга. Информацию о наличии машиномест и их стоимости можно получить в отделе продаж Группы ЦДС».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о Группе ЦДС