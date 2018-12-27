На «Карте убитых дорог» – тысяча адресов Петербурга. Город обогнал всю Россию по ямочному ремонту

Общероссийский народный фронт подвел промежуточные итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За время его работы россияне добавили на интерактивную карту более 36 тысяч участков, которые нуждаются в ремонте.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба ОНФ, больше всего участков дорог на карту добавили жители Подмосковья – 1318. Петербуржцы оказались на пятом месте, отметив 1000 участков. На втором – крымчане, которые хотели бы привести в порядок 1203 дороги, далее следуют жители Ростовской и Нижегородской областей: они указали 1035 и 1021 аварийный участок соответственно.

Эксперты организации отмечают, что на данный момент из добавленных на карту участков 5888 уже капитально отремонтировали, на 4426 провели ямочный ремонт и более 2 тысяч добавлены в планы ремонтов. По числу капремонтов лидирует тоже Московская область, там привели в порядок 467 участков дорог. Следом идут Ростовская область, в которой отремонтировали 265 дорог, Красноярский край (248 дорог), Смоленская область (217 дорог) и Ставропольский край (208 дорог).

По ямочному ремонту впереди оказался Петербург: таким образом в городе привели в порядок 298 дорог. Меньше всего ямочного ремонта сделали в Ненецком автономном округе – только на двух дорогах. А в Якутии таких примеров нет и вовсе.

Проект «Карта убитых дорог» был представлен Владимиру Путину в декабре 2017 года. Как отмечают в ОНФ, ежемесячно на карту добавляют около 250 дорог. Также было создано одноименное мобильное приложение, в котором можно не только отмечать участки дорог, но и указывать отдельные дефекты: ямы, сломанный светофор, стертую разметку и другие.