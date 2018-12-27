Движение «За права человека» лишилось президентского гранта. Ранее его лидера арестовали, а деятельность проверила прокуратура

Российское общероссийское движение правозащитника Льва Пономарева в следующем году не получит президентский грант. Причиной названа «плохо написанная заявка».

«В 2019 году нам не дали денег из президентского гранта. Они сказали, что якобы мы плохо написали заявку. Мы восемь лет писали нормальные заявки, а тут вдруг плохо... Конечно, мы ищем и более влиятельных спонсоров. Я ищу, я надеюсь, что я каким-то образом костяк движения сохраню», – цитирует 27 декабря Пономарева РИА Новости.

Он также констатировал, что для движения наступают трудные времена. Последние восемь лет «За права человека» получило гранты от Владимира Путина. Пономарев отметил, что все это время сотрудники движения «реально помогали выполнять президенту функцию гаранта прав человека».

Напомним, что 77-летний правозащитник Лев Пономарев был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и дела «Нового величия». Позже суд смягчил наказание до 16 суток. Арестованный просил отпустить его на похороны председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, но получил отказ. 11 декабря Путин попросил генпрокурора Юрия Чайку «посмотреть повнимательнее» на дело Льва Пономарёва. Спустя три дня Генпрокуратура отчиталась, что посмотрела, но вот что увидели сотрудники в материалах производства активиста, не сообщила. Минюст также внепланово проверит движение «За права человека»

«За права человека» — российское правозащитное общественное политическое движение. Создано 20 ноября 1997 года. В 2012 году в состав движения входили 120 правозащитных организаций из большинства регионов России. Министерством юстиции России было внесено в регистр иностранных агентов, но потом исключено из него.