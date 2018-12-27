«Кощунство и издёвка». Милонов просит Генпрокуратуру проверить «Праздник» Красовского и обуздать «режиссёра-ревизиониста»

Депутат Госдумы Виталий Милонов 27 декабря обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой изучить новый фильм Алексея Красовского на предмет расхождений с российскими законами, а самого режиссёра комедии о блокадном Ленинграде привлечь к «заслуженной» ответственности.

В обращении подчёркивается, что выпуск фильма «Праздник» является «фантастической провокацией против истории и гордости нашего государства». Режиссёрскую подачу фактов о жизни в осаждённом городе Милонов называет кощунственной: лента высмеивает подвиг ленинградцев и «оскорбляет живых и павших».

Депутат напоминает о героизме жителей блокадного Ленинграда и прошедшем через испытания поколении, которое «не заслуживает издёвок». «В числе героических жителей находились родители нашего президента и других руководителей Российской Федерации», – добавляет он и просит изучить ленту на соответствие законам страны и привлечь «режиссера-ревизиониста к заслуженной ответственности».

К «Празднику» Алексея Красовского, опасно сочетающему в описании «блокаду» и «комедию», уже присматривается петербургская прокуратура. Сам режиссёр говорит, что картина о другом, а блокадный Ленинград — только место действия. К 31 декабря он планирует выложить картину на YouTube.