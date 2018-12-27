Медведев утвердил Концепцию развития волонтерства в РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года. Как отмечается в материалах к документу, опубликованному 27 декабря на сайте правительства РФ, "реализация Концепции будет способствовать развитию волонтерской деятельности, расширению мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".

Документ определяет основные направления развития волонтерства для обеспечения системного подхода к мерам поддержки добровольческих инициатив. Он предусматривает "развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению волонтеров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций".

В кабинете министров подчеркивают, что "Концепция объединяет различные волонтерские инициативы, включая корпоративное добровольчество в рамках программ социальной ответственности бизнеса". Добровольчество планируется развивать в различных профессиональных и социальных группах, возрастных категориях, семейных формах с учетом региональных и местных условий волонтерской деятельности.

При выполнении документа планируется "создание и поддержка единой информационной системы в сфере развития волонтерства".