ГИБДД подсчитала «снежные» аварии в Петербурге. Число заявок о ДТП скакнуло в 2 раза

В среду, 26 декабря, УГИБДД зарегистрировало 558 ДТП в Санкт-Петербурге и 116 в Ленинградской области, сообщили «Фонтанке» 27 декабря в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Это высокий показатель. Для сравнения, во вторник, 25 декабря, в Петербурге УГИБДД зафиксировало 495 ДТП в городе и 81 в области; в среду, 24 декабря, 511 ДТП в Петербурге и 70 в Ленобласти. Неделей ранее, 18 декабря, было 385 ДТП в городе и 68 в области – эти цифры ближе к среднему показателю.

Аварий, как и пробок, обычно становится больше в дни сильных осадков. Со вторника, когда начался снегопад с метелью, количество заявок о ДТП в 1,5 раза превысило среднесуточный показатель, а к полудню 26 декабря превысило вдвое. Для зимы и снегопада в таком скачке нет ничего аномального, отметили в УГИБДД.

Отметим, что сейчас в Петербурге, по данным «Яндекса», снова 6 баллов, что на два выше, чем бывает обычно в это время. Загруженность дорог превышает норму с начала недели. Одна из основных причин – активизация горожан перед новогодними праздниками. Что касается погоды, в ближайшие дни ожидается небольшой снег и слабый минус.