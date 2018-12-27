В Петербурге состоялся Первый благотворительный «Романов Бал» для людей с ограничениями по слуху

В Северной столице в особняке Михаила Романова прошел Первый благотворительный «Романов Бал», главными гостями которого стали люди с ограничениями слуха, но имеющие безграничные творческие способности.

Начинание Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» поддержал благотворительный фонд «князя Димитрия Романова». Сам бал был посвящен 405-летию династии Романовых, которые заложили лучшие традиции меценатства и благотворительности в России. Цель вечера – восстановление музейного архивного фонда общества глухих Санкт-Петербурга, чтобы в дальнейшем проводить познавательно-просветительские экскурсии для глухих детей школ-интернатов региона.

По словам генерального директора фонда Елены Рюриковой, открывшей «Романов Бал», «поддерживать людей слабослышаших и глухих – это давняя добрая традиция династии Романовых, известная с дореволюционных времен, которую Благотворительный фонд «князя Димитрия Романова» будет продолжать развивать и в наши дни».

Дмитрий Рюриков, председатель совета фонда, полномочный посол России в Дании, заметил, что «подобные балы позволяют людям остановиться на мгновение, задуматься и вспомнить о вечных духовных ценностях, о милосердии и сострадании, которые так необходимы обществу сейчас, в современное время».

Региональное отделение «Всероссийского общества глухих» Санкт-Петербурга вот уже около 100 лет находится в старинном особняке, где когда-то жил Михаил Романов, поэтому гостей бала встречала экскурсовод дворцов Царского Села Наталья Альфимова, которая провела участников по многочисленным коридорам и залам, погружая всех в историю царской семьи, бывших и настоящих хозяев особняка. За советские годы в нем происходило немало интересных событий и мероприятий, в здании располагались ремесленные цеха для глухих, была своя автошкола, театральная и творческая жизнь тоже зарождалась в этих стенах, где сложились свои традиции, есть достижения, о которых свидетельствует музей общества глухих Санкт-Петербурга.

Формат благотворительного «Романов Бала» отличался от классического танцевального вечера. Гостям бала после исторического экскурса в большом актовом зале был представлен уникальный документальный фильм «Пусть мир услышит».

Наталья Конюшенко, продюсер, руководитель документального видеопроекта, рассказала о том, как и где снимался фильм, каков его замысел. В зале присутствовали главные герои фильма. Молодой человек – Николай Кузнецов в детстве из-за менингита потерял слух и зрение. Сейчас юноша учится на четвертом курсе Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Юриспруденция», хорошо говорит на английском, пишет стихи, которые он продекламировал гостям бала. Еще один герой фильма – Дмитрий Уваров, потерявший слух еще в 14 лет, сумел справиться с этим недугом и вести полноценный образ жизни. В свои 40 лет он имеет опыт преподавательской деятельности, занимается автомобилями и увлекается танцами.

Именно Дмитрий Уваров вместе с Татьяной Баженовой, руководителем танцевальной студии «Гардемарин», открыли музыкальную часть бала. Венский вальс в их исполнении вызвал настоящий восторг у присутствующих, особенно хореографические способности Дмитрия, чьи проблемы со слухом не стали препятствием для занятий танцами.

Продолжением творческой части бала стало выступление Илоны Пашкевич – юной исполнительницы различных музыкальных произведений на фортепиано. Илона родилась неслышащей, с диагнозом «нейросенсорная глухота 4 степени». Однако любовь и забота родителей помогли девочке получить необходимое лечение и пройти реабилитацию. Сейчас Илона учится в школе и занимается успешно музыкой. Она неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов. Елена и Дмитрий Рюриковы за проявленный талант и силу духа вручили Илоне Пашкевич в дар эксклюзивную детскую книжку «Приключения Микти», автором книги и рисунков который стал принц Димитрий Романов. Книжка была выпущена ограниченным тиражом, всего 50 экземпляров.

Организаторы отметили, что, к сожалению, благотворительный бал не смог собрать средства для поддержки общества глухих, но свою миссию – привлечение внимания общества к возрождению истинных традиций отечественного меценатства и благотворительности фонд «князя Димитрия Романова» будет выполнять и в будущем.