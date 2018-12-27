Миллионы из офиса такси «068» унес бывший сотрудник. Он знал код сигнализации

В Петербурге раскрыто хищение 3,5 млн рублей из офиса такси «068». Задержан бывший сотрудник компании.

Как сообщил «Фонтанке» 27 декабря директор по развитию «068» Виктор Соловьев, на поиски подозреваемого ушли сутки. «Этот парень знал код сигнализации в кассовом помещении, даты зарплат. Записи камер наблюдения подсказали его характерные черты, – уточнил Соловьев. – Из «068» он уволился около полутора лет назад».

Подозреваемого задержали полицейские Фрунзенского района. По версии следствия, он пришел к «068» в Гаражном проезде поздно вечером 25 декабря и около часа прождал у входа. Когда охранник отлучился, чтобы запереть ворота, вскрыл ведущую в офис дверь фомкой и нажал правильный код сигнализации кассового помещения.

Похищенные деньги у экс-сотрудника изъяли, они приобщены к уголовному делу в качестве вещдоков. Предновогодние зарплаты водителям «068» выплатили, компания взяла заем.