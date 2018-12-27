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Власть
27.12.2018 12:31
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Путин устроил экскурсию по Кремлю тяжелобольному ребенку, мечтавшему пожать ему руку

10-летний Коля Кузнецов из Ставропольского края днем 27 декабря увидел палаты Московского Кремля. Ранее участник проекта «Мечтай со мной» написал о том, что хочет пожать руку президенту Владимиру Путину.

Как сообщает ТАСС, в ходе экскурсии по Большому Кремлевскому дворцу и его залам ребенку показали, например, где в России проходит инаугурация избранного главы государства и где уже сегодня соберется на заседание Госсовет.

Ребенок увидел Москву впервые. Экскурсия произвела на Колю неизгладимое впечатление: «Очень интересно», – признался он журналистам. 

Напомним, о мечте мальчика Владимир Путин узнал 5 декабря на форуме добровольцев России. Волонтеры рассказали главе государстве о проекте «Мечтай со мной» – попытке исполнить желания тяжелобольных детей. Российский лидер взял со стенда пять конвертов, которые к тому моменту там находились, и уже исполнил желания четырех ребят. Коля стал последним. Путина тронула мечта ребенка пожать ему руку: «Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», – отметил глава государства и пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить мальчика в столицу на новогодние праздники. 

Справка:

Ранее Путин помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей ребенок побывал на экскурсии по киностудии «Мосфильм». Затем осуществилась мечта Артема - он увидел Петербург с высоты птичьего полета. Ему организовали экскурсию на вертолете. Мечта семнадцатилетней Регины осуществилась 20 декабря - она взяла интервью у президента РФ. А 15-летний школьник из Башкирии Арслан побывал на президентском лайнере и даже снял об этом видеоролик.

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