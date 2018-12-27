ВЦИОМ: Россияне доверяют армии, церкви и силовикам

Депутаты Госдумы выросли в глазах россиян. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Всероссийского центра исследования общественного мнения, опубликованных 27 декабря.

Деятельность народных избранников одобряют 35% опрошенных. В ноябре поддержка была слабее почти на 4%. Уровень одобрения работы Совета Федерации составил 39,2%. Он также вырос по сравнению с прошлым месяцем.

К работе Общественной палаты положительно относятся 42,6%, негативно — 21,1%. Работой политических партий в целом довольны 33,3% россиян, считают её неэффективной 37,4%.

Наибольшую поддержку и одобрение россиян снискали армия (86%), Русская православная церковь (68,8%) и правоохранительные органы (57%).