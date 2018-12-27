С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Вячеслав Заренков/ фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!

Дорогие петербуржцы и гости города!

От себя лично, от Группы «Эталон» и фонда «Созидающий мир» искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Каждый год мы подводим с вами итоги, вспоминаем самые яркие события уходящего года, строим планы на будущее. В это время каждый из нас наполнен добрыми надеждами, светлыми ожиданиями. И я надеюсь, что несмотря на все внешние неопределенности, которые происходят в мире, стране, городе, мы все-таки сохраним оптимизм и продолжим делать добрые, хорошие дела на благо наших родных и близких, на благо нашего города.

От всей души желаю вам всего самого доброго и светлого. Пусть в Новом году удача сопутствует вашим начинаниям, благополучие растет, ритм жизни держит в тонусе, а сердце будет открытым для чудес.

С Новым годом!

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