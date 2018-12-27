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Происшествия
27.12.2018 11:51
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Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде. Среди жертв - русалка, кот и мышь

В таиландской провинции Сонгкхла произошел взрыв – прямо на туристическом пляже Самила. Полиция подозревает, что за терактом стоят местные сепаратисты. 

Власти королевства в Юго-Восточной Азии усилили меры безопасности после двух взрывов, которые прогремели в ночь на 27 декабря на пляже в Сонгкхла. Саперы обезвредили еще три взрывных устройства, которые не успели сработать. Об этом 27 декабря сообщает издание Bangkok Post. 

В подготовке теракта подозревают местных сепаратистов-исламистов, которые и ранее устраивали атаки на людные места. 

Пострадавших в результате атаки нет. Единственными жертвами теракта стали памятники коту и мыши, а также монумент золотой русалке, которая является символом провинции. Взрывом мифологическому персонажу оторвало хвост. 

Губернатор Сонгкхла Веранант Пэнджан заявил, что исламисты собирались устроить акт устрашения, однако власти готовы дать им отпор. 

Напомним, что в южной провинции с 2004 года террористы организовали целый ряд терактов, в которых погибли 7 тысяч человек.

 

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