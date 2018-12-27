Рыжий Кот Группы «Эталон» посетил Рождественскую ярмарку и вручил детям подарки

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Пионерская площадь Санкт-Петербурга на несколько дней превратилась в одну из главных рождественских достопримечательностей. За несколько дней перед ТЮЗом выросли деревянные домики, сказочные световые инсталляции, сцена и каток. Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон» – посетил Рождественскую ярмарку и поздравил вместе с Дедом Морозом детей с наступающими праздниками.

Воскресное утро Рыжего Кота началось на катке Рождественской ярмарки. Маленькие и взрослые посетители с восторгом присоединялись к прогулке на льду, ведь не каждый день там встретишь кота. После веселого катания талисман Группы «Эталон» прогулялся по Рождественской ярмарке, где представлены национальные блюда и сувениры из 12 стран и 17 российских регионов, покормил настоящего северного оленя и заглянул к Дедушке Морозу. Вместе с главным Хранителем Нового года они поздравили детей, в том числе из Центра помощи семье и детям Кировского района и вручили им небольшие подарки. Искренние улыбки ребят и громкие слова благодарности помогли еще больше окунуться в атмосферу праздника.

В завершение Рыжий Кот Группы «Эталон» с главной сцены поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!

Рождественская ярмарка проводится в Санкт-Петербурге с 2006 года и известна далеко за пределами Северной столицы. Она является одним из главных новогодних мероприятий города, в рамках которой ежегодно проходят благотворительные акции для пожилых людей, детской и семейной аудитории с участием представителей администрации города, бизнеса, артистов кино и спорта. Ее посещают около миллиона горожан и гостей города. В этом году Рождественская ярмарка открыта для посетителей с 22 декабря по 7 января.

Группа «Эталон» активно участвует в социальных мероприятиях. Компания регулярно поддерживает социальные проекты, организуя мероприятия в больницах и детских домах Санкт-Петербурга, проводит акции озеленения, занимается благоустройством городских парков, проводит мастер-классы для студентов и школьников, активно участвует в реконструкции и строительстве памятников, возводит детские сады и школы.

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