Министерство труда РФ опровергло информацию о грядущих массовых увольнениях в стране и Петербурге

Информация в СМИ о массовых увольнениях не соответствует действительности, ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, сообщили27 декабря в пресс-службе Минтруда, комментируя информацию СМИ о том, что Минтруд прогнозирует до 230,8 тыс. сокращений с 12 декабря по 12 марта.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается...О неких "предновогодних сокращениях" говорить некорректно», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, «в конце ноября 2018 года в органах службы занятости состояло на учете в качестве безработных 661 тыс. человек, что на 9,7 % меньше по сравнению с ноябрем 2017 года».

В пресс-службе ведомства добавили, что «Минтруд России еженедельно в рамках текущей деятельности проводит мониторинг рынка труда».

«Он базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. Информация газеты "Известия", что Минтруд России проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности. Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе. В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет», – подчеркнули в Минтруде.

В министерстве также заявили, что «Минтруд России отслеживает риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям».

«В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Но это не значит, что все работники будут уволены. Часто происходит ситуация реорганизации или реструктуризации организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т. д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый», – пояснили в Минтруде.

Ранее, как сообщала "Фонтанка", российские СМИ со ссылкой на первоисточник – газету "Известия" – сообщили о том, что Минтруд прогнозирует до 230,8 тыс. сокращений с 12 декабря по 12 марта на порядка 46 тыс. предприятиях. По данным издания, наибольший риск увольнения в финансовой и банковской сферах — 30,5 тыс. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников, в сфере производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек. Отмечалось, что также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).