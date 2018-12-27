18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -2
$ 68.88р
78.39р
14:00 27.12.2018
Расширенный поиск

Общество
27.12.2018 11:47
Печать

Министерство труда РФ опровергло информацию о грядущих массовых увольнениях в стране и Петербурге

Информация в СМИ о массовых увольнениях не соответствует действительности, ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, сообщили27 декабря в пресс-службе Минтруда, комментируя информацию СМИ о том, что Минтруд прогнозирует до 230,8 тыс. сокращений с 12 декабря по 12 марта.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается...О неких "предновогодних сокращениях" говорить некорректно», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, «в конце ноября 2018 года в органах службы занятости состояло на учете в качестве безработных 661 тыс. человек, что на 9,7 % меньше по сравнению с ноябрем 2017 года».

В пресс-службе ведомства добавили, что «Минтруд России еженедельно в рамках текущей деятельности проводит мониторинг рынка труда».

«Он базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. Информация газеты "Известия", что Минтруд России проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности. Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе. В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет», – подчеркнули в Минтруде.

В министерстве также заявили, что «Минтруд России отслеживает риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям».

«В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Но это не значит, что все работники будут уволены. Часто происходит ситуация реорганизации или реструктуризации организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т. д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый», – пояснили в Минтруде.

Ранее, как сообщала "Фонтанка",  российские СМИ со ссылкой на первоисточник – газету "Известия" – сообщили о том, что Минтруд прогнозирует до 230,8 тыс. сокращений с 12 декабря по 12 марта на порядка 46 тыс. предприятиях. По данным издания, наибольший риск увольнения в финансовой и банковской сферах — 30,5 тыс. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников, в сфере производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек. Отмечалось, что также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.12.2018 12:59

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Абинскому электрометаллургическому заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставило ООО «Абинский электрометаллургический завод» кредитную линию с лимитом 1.5 млрд рублей. Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 12:16

Группа ЦДС предлагает ипотеку на паркинги в сданных домах

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит ипотеку для приобретения машиномест в сданных домах Группы ЦДС.
Вячеслав Заренков/ фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 12:07

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 11:41

Рыжий Кот Группы «Эталон» посетил Рождественскую ярмарку и вручил детям подарки

Пионерская площадь Санкт-Петербурга на несколько дней превратилась в одну из главных рождественских достопримечательностей. За несколько дней перед ТЮЗом выросли деревянные домики, сказочные световые инсталляции, сцена и каток. Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон» – посетил Рождественскую ярмарку и поздравил вместе с Дедом Морозом детей с наступающими праздниками.
Компания Л1
27.12.2018 11:39

ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» от компании Л1 аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в Банке ВТБ на квартиры в ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов».
Компания Л1
27.12.2018 10:58

Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно

25 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов третьей, последней очереди ЖК «Премьер Палас». Таким образом, строительство комплекса бизнес-класса завершилось на полгода раньше намеченного срока.
фото предоставлено компанией ЗАО «Ленстройтрест»
26.12.2018 18:37

На территории детского сада в IQ Гатчина установлены игровые площадки

В здании будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест» продолжаются фасадные работы и монтаж оконных конструкций.
«Лидер Групп»
26.12.2018 17:55

ГК «Лидер Групп» заняла второе место по объемам ввода жилья среди строительных компаний Санкт-Петербурга

Компания показала впечатляющую динамику среди застройщиков Северо-Западного федерального округа и заняла второе место с результатом порядка 370 000 квадратных метров.
Магазин КЕЙ
26.12.2018 16:45

КЕЙ рекомендует подарки на Новый год в зависимости от бюджета

Чем ближе новый год, тем острее стоит вопрос с подарками друзьям, близким и коллегам. Что подарить, чтобы подарок был необходимым, но при этом не банальным?
ГК «Эталон»
26.12.2018 14:39

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию «Дом на Обручевых»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию «Дом на Обручевых» в Калининском районе Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.12.2018 13:41

Банк «Санкт-Петербург» лауреат конкурса Global Banking and Finance Review Awards

Банк «Санкт-Петербург» третий раз подряд стал лауреатом международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.12.2018 13:26

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 6 ЦДС «Приневский»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 6, входящего в состав жилого комплекса ЦДС «Приневский».