Мороз и оттепель. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в новогодние праздники

В последние дни уходящего года и первых числах января Петербург ждут температурные качели, но сильно «раскачивать» не будет. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может подняться и выше ноля, но точно не в новогоднюю ночь.

Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, все праздники в Северной столице пройдут под влиянием циклонов, и морозная погода будет чередоваться с потеплением. Первое повышение температур петербуржцы прочувствуют уже 29 декабря. В прогнозах около ноля и осадки, но без обильных снегопадов.

После 30-го температура пойдёт на понижение. Холодный период с температурой от -1...-6 градусов продержится до 5 января. Ночью подмораживать будет до -10, а область — до -13. Во второй половине каникул теплый фронт с восточными ветрами снова поднимет столбик термометра к нолю.

По словам главного синоптика, уйти в плюс температура всё же может: аномалия составит +2.