Недвижимость
ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» от компании Л1 аккредитованы еще одним банком
Компания Л1
Компания Л1 получила аккредитацию в Банке ВТБ на квартиры в ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов».
Ставка по кредиту при условии внесения первого взноса в размере от 15% и предоставления полного пакета документов составляет от 9,6%. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет.
Для подтверждения дохода принимаются справки по форме 2НДФЛ, справки по форме Банка или выписки с зарплатного счета Банка.
Требования, предъявляемые к заемщику: возраст от 18 до 65 лет, стаж по последнему месту работы не менее 4 месяцев. Предусмотрена возможность проведения межрегиональных сделок, а также досрочного погашения без комиссии с сокращением срока или размера платежа в день внесения средств.
Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru
ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.
Справка
Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.
ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.
ЖК "Лондон Парк" – застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty
ЖК "Граф Орлов" – застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty