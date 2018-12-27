Казань выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС. Он стал первым официальным кандидатом

Кандидатом на пост президента РФС стал директор «Газпром нефти» и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Как сообщает «Бизнес Online», в четверг, 27 ноября, его выдвинула Федерация футбола Татарстана.

Всего для официального выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС. Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля 2019 года.

Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента РФС. И.о. был назначен Сергей Прядкин. Выборы президента пройдут 22 февраля 2019 года.

«Фонтанка» писала о том, что одним из претендентов на этот пост может стать председатель правления «Газпром нефти» и председатель совета директоров ФК «Зенит» Александр Дюков.