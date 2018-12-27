Посольство США в Ираке обстреляли из минометов после визита Трампа. Дипломаты открыли ответный огонь

Серия взрывов произошла в специальной охраняемой «зеленой зоне» около дипмиссии США в Багдаде после посещения Дональдом Трампом американских военных на Ближнем Востоке.

Об этом 27 декабря сообщают портал Shafaaq news и местные телеканалы.

Минометные снаряды взорвались около здания дипмиссии, после чего охранники сделали несколько выстрелов в ответ. Посольство США никак не комментирует произошедшее.

Никто пока не взял ответственность за атаку на дипмиссию.

Накануне президент США Дональд Трамп нанес не анонсированный заранее визит военным в Ираке, заявив, что, несмотря на вывод войск из Сирии, американцы остаются в регионе. Он заверил, что Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Ранее Трамп констатировал победу над запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организацией ИГИЛ.

Напомним, что взрывы в «зеленой зоне» в Багдаде случались и раньше. В сентябре 4 взрывных устройства были приведены в действие в районе посольства США.