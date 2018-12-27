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Происшествия
27.12.2018 11:17
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«Вылетает со свистом та самая фура»: в ДТП на Московском пострадали двое. Из пробки выходили пешком

Массовое ДТП утром 27 декабря собрало на Московском шоссе практически глухую пробку – в которой нет движения. На Московском проспекте тоже очень плотно.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, столкнулись фура и «Форд», а затем ещё пять легковых автомобилей; два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«В районе светофора у BP пять машин, для движения в обе стороны осталась одна полоса», – сообщил Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я насчитала там восемь участников: фура с подбитой кабиной на обочине, развернутая на 180 градусов, «Газель» такая же, «Ларгус», «Нексия», ещё три легковые в попутном направлении и одна на встречной обочине», – добавляет Валентина.

Дмитрий стал свидетелем аварии. Она произошла, по его словам, около 7:20. «Представьте, как страшно, когда стоим на светофоре в сторону города, красный свет, и тут вылетает со свистом та самая фура, что въехала! Выруливает налево, на нас... Рука сама дернула задний ход, только там было некуда! Мне повезло, я стоял третьим или четвертым, там было уже не разобрать! А вот первому ряду совсем не повезло! Хорошо, хоть живы остались, и фура успела как-то выйти на обочину».

По словам участников группы, люди пошли в Петербург пешком. «Мы полтора часа ехали со Славянки до Ленсоветовского», – жалуется Светлана. «Два часа до этого поворота от выезда Колпино», – вторит ей Даня. В 9:59, по словам Екатерины, «начали разгребать дорогу».

Пробка на Московском шоссе вошла в топ-5 утренних пробок. Первое сообщение о ней от «Яндекса» поступило в 7:42: «В пробке длиной 5,1 км можно потерять 52 минуты, что на 38 минут больше обычного». По данным на 10:00, она продержалась 2,5 часа.

«Вылетает со свистом та самая фура»: в ДТП на Московском пострадали двое. Из пробки выходили пешком

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню, сообщают «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженные магистрали утром: Ленинский проспект к Маршала Жукова (9 баллов), проспект Маршала Жукова в обе стороны (9 баллов), проспект Стачек в центр (8 баллов). На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Ленинский проспект к Маршала Жукова (9 баллов, что на 3 балла выше обычного), Витебский проспект из центра (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Маршала Жукова из центра (9 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Также обнаружены несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: Приморский проспект в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного), Витебский проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Любопытно, что в топ-5 пробок сегодня не вошла КАД:

 

  • 10:00, Пулковское шоссе, 7,7 км, от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта. Пробка продержалась 30 минут.
  • 9:30, Таллинское шоссе, Лиговский путепровод, проспект Маршала Жукова, 6,5 км, от поста ГИБДД до улицы Маршала Казакова. Пробка продержалась 1 час 50 минут.
  • 9:33, Витебский проспект, 5,9 км, от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы. Пробка продержалась 1 час.
  • 9:30, проспект Народного Ополчения, проспект Народного Ополчения, 5,8 км, от улицы Генерала Симоняка до Ленинского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  • 10:00, Московское шоссе, 5,1 км, от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

 

Отметим также, что загруженность Московского проспекта в центр сейчас составляет 7 баллов, что на 3 балла выше обычного. На участке от набережной Фонтанки до Садовой закрыто движение из-за прорыва.

«Вылетает со свистом та самая фура»: в ДТП на Московском пострадали двое. Из пробки выходили пешком

По данным ГУП «Пассажиравтотранс», из-за этого изменена трасса движения автобусов №50. В направлении от Малой Балканской улицы автобусы следуют по Московскому проспекту, далее маршрут идёт так: набережная Фонтанки, Измайловский мост, Вознесенский проспект, Садовая улица. В направлении от Театральной площади по Садовой улице, далее Вознесенский проспект, Измайловский мост, Измайловский проспект, 1-я Красноармейская улица, Московский проспект.

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