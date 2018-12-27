Врачи не смогли спасти упавшего с Дворцового моста. Декабрьский лёд на Неве оказался смертельным

Медики не смогли спасти мужчину, который утром 27 декабря упал с Дворцового моста в Петербурге. Лёд на Неве оказался для него смертельным. Эту информацию "Фонтанке" подтвердили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Сообщение поступило в 9:50. Документов при погибшем не было. На вид мужчине 35-40 лет", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, утром спасатели доставали пострадавшего с середины Невы с помощью катера на подушке. С судна неизвестного перенесли в реанимобиль.