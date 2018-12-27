Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно

Компания Л1

25 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов третьей, последней очереди ЖК «Премьер Палас». Таким образом, строительство комплекса бизнес-класса завершилось на полгода раньше намеченного срока.

Общая площадь введенных в эксплуатацию корпусов ЖК «Премьер Палас» составляет 32350 кв. м. Здесь расположено 278 квартир от одной до четырех комнат, а также помещения коммерческого назначения.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: ««Премьер Палас» имеет уникальное расположение. Соседство с Малой Невкой, Финским заливом и достопримечательностями Петроградского района делает жизнь здесь комфортной. Кроме того, проект полностью соответствует инженерным стандартам и технологическим решениям современного строительства элитного жилья».

Справка:

ЖК «Премьер Палас» построен в исторической части города, в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева. Его особенность – видовые квартиры с террасами и бассейнами на верхних этажах, а также собственная набережная и причал. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя салон красоты, фитнес-центр, spa-салон, детский клуб, частный детский сад, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг, кафе и другие объекты.

«Премьер Палас» уже не раз был отмечен профессиональными жюри. В 2012 году комплекс стал финалистом конкурса Urban Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса», а в июне 2013 года получил престижную национальную премию «Рекорды рынка недвижимости» как лучший жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга.

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty