На Московском проспекте из-за прорыва разверзлась «дыра дьявола». Для автомобилистов дорогу откроют не скоро

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Огромный провал образовался у дома 10-12 на Московском проспекте в Петербурге. Виной стал прорыв 500-миллиметровой трубы. Фото дыры появилось в соцсетях утром 27 декабря.

Напомним, на пульт дежурных «Теплосети» сообщение о технологическом нарушении поступило около 6 утра. Сейчас дефект локализуют, батареи остывают в 6 жилых домах. Из-за угрозы провала было ограничено движение по Московскому проспекту от Садовой до набережной Фонтанки. Как теперь понятно, не зря. Судя по величине провала, автомобильное движение на этом участке откроют не скоро.

Пробки образовались на Московском проспекте от метро «Технологический институт» до Садовой улицы, которая также стоит.