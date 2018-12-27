Петербургский депутат хочет ликвидировать школьную льготу для детей силовиков и судей

Законопроект о ликвидации порядка внеочередного зачисления детей прокуроров, следователей и судей в образовательные организации и летние оздоровительные учреждения разработал депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник. Об этом 27 декабря сообщает 27 пресс-служба парламентария.

Инициатива предусматривает отмену зачисления в школы и детские лагеря без очереди детей полицейских и служащих в органах уголовно-исполнительной системы, оставив льготы только для детей погибших сотрудников. Таким образом Резник отреагировал на инициативу единороссов Александра Тетердинко и Павла Зеленкова. Они выступили с противоположным предложением, заявив, что хотят защитить душевное состояние сотрудников силовых ведомств. Инициатива получила резонанс, в частности политик Евгений Ройзман заявил, что до сих пор нет данных льгот для многодетных семей.

Оппозиционер Максим Резник утверждал, что единороссы таким образом делят жителей на «опричников» и «земщину»: «Дети охранителей режима ничуть не лучше и не хуже детей, например, дворников, маляров или столяров».