Вид на жительство для иностранцев в России намерены сделать бессрочным

МВД предлагает пересмотреть процедуру получения вида на жительство для иностранцев в России и отказаться от пятилетнего «порога», как это было до 2002 года. Уведомление о разработке законопроекта 27 декабря опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Как сказано в описании, бессрочный вид на жительство упростит ситуацию с постоянным проживанием иностранных граждан в России и позволит пересмотреть «отношения в сфере налогообложения и сборов».

Общественное обсуждение проекта закончится 9 января. Предполагается, что документ вступит в силу в сентябре следующего года.

Бессрочный вид на жительство действовал до 2002 года. После этого его выдавали на срок от трёх до пяти лет. Как заявила в ноябре и.о. начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, зачастую люди забывают продлевать срок действия, что ставит иностранцев на одну ступень с только прибывшими гражданами.

Вид на жительство позволяет работать в любом регионе России, свободно выезжать из страны и возвращаться обратно.