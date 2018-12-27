Американское управление по санкциям частично приостановило работу из-за шатдауна. Решение по компаниям Дерипаски "зависло"

Приостановка деятельности правительства США в процессе принятия годового бюджета привела к частичному прекращению работы управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке минфина, частью которого является санкционное подразделение OFAC.

Агентство не выдаёт лицензии на действия, запрещенные санкциями, и не рассматривает ходатайства об исключении из санкционного списка. Об этом 27 декабря сообщает РБК.

«У нашей фирмы сейчас примерно 20 дел об исключении из санкционного списка. Я бы исходил из того, что все такие дела затронуты равным образом», — сказал глава вашингтонской юрфирмы Ferrari & Associates Эрих Феррари.

За несколько дней до так называемого шатдауна OFAC уведомило конгресс США о намерении через месяц исключить из санкционного списка компании Олега Дерипаски En+, Rusal и «Евросибэнерго». Таким образом, решение может быть отложено, но ненадолго.

«OFAC приостановило работу. Но это не должно затронуть Rusal/En+, поскольку, скорее всего, OFAC до 18 января 2019 года возобновит работу», — сказал РБК партнер вашингтонской юрфирмы Jacobson Burton Kelley Дуг Джейкобсон.

Временное приостановление работы OFAC не повлияет на исполнение экономических санкций.

Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке на время шатдауна продолжит администрировать санкционный список и приводить в исполнение экономические и торговые санкции по указанию министра финансов, реализовывать и администрировать новые санкции против иностранных государств или отдельных физических/юридических лиц, если будут выпущены соответствующие указы президента.

Правительство США приостановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс и Белый дом не смогли договориться о бюджетных расходах. Причиной стали планы Трампа о строительстве «художественной» стены на границе с Мексикой. Эту идею не поддержали демократы. Шатдаун продолжится до тех пор, пока они не согласятся с требованием о возведении «забора». Президент США сказал, что может ждать «сколько угодно». Это решение уже привело к обвалу цен на нефть.