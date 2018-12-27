«Обновила систему связи и не проинформировала». Spiegel назвал Lufthansa ответственной за ЧП с самолетом Меркель перед G20

Немецкая авиакомпания Lufthansa обслуживала цифровую систему связи на правительственном лайнере канцлера Германии «Конрад Аденауэр», из-за неисправности которой Ангеле Меркель пришлось пропустить начало саммита G20. Об этом 27 декабря сообщает РБК со ссылкой на Spiegel, получивший конфиденциальный отчет бундесвера.

В отчете указано, что правительственный лайнер был модернизирован Lufthansa в 2009 году. С тех пор авиакомпания проводила мероприятия по его обслуживанию. В 2010 году Lufthansa обновила систему связи самолета, но не проинформировала пилотов и фирму-производитель Airbus об этом. В отчете говорится, что это стало причиной неспособности экипажа справиться со сбоем и повлияло на решение не продолжать полет на саммит G20 в Аргентине.

Инцидент с правительственным самолетом, на котором Ангела Меркель собиралась вылететь в Аргентину, произошел 29 ноября, в канун саммита G20 в Буэнос-Айресе, куда направлялась канцлер. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кельна из-за неисправности. Меркель пропустила начало саммита. Ей пришлось вылететь в Аргентину обычным рейсом авиакомпании Iberia. После инцидента минобороны Германии, которое обслуживает правительственные лайнеры, допустило покупку для канцлера новых самолетов типа A330 или A350, стоимостью от 200 млн до 300 млн евро.