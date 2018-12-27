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Общество
27.12.2018 09:50
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Детям одиноких родителей хотят дать льготы при приёме в детский сад

В России предлагают разработать законопроект о приёме в детские сады в первую очередь детей одиноких матерей и отцов. Обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину направили депутаты Костромской областной думы, передает 27 декабря RT.

Отмечается, что пока у детей одиноких матерей и отцов по закону нет преимуществ по зачислению в детский сад. Финансовое положение одиноких матерей или отцов зачастую бывает сложным, отмечается в обращении. При этом далеко не у всех из них есть родственники, которым они могут оставить детей, чтобы выйти на работу.

«Учитывая вышеизложенное, Костромская областная дума обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о разработке соответствующего законопроекта в части предоставления в первоочередном порядке мест в дошкольных образовательных организациях детям одиноких матерей (отцов)», —  говорится в документе.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» завершили парламентский год законопроектом о льготах при поступлении в школы для детей судей, прокуроров и следователей. Они объяснили его необходимость заботой о психологическом состоянии родителей, имеющих отношение к правоохранительной системе.

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