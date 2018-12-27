Четвёртый пуск «Союза» с Восточного стал удачным. Два спутника вывели на орбиту и взяли под управление
Два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6, выведенные на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», взяты на управление. Об этом 27 декабря сообщил в Twitter глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске», — написал он.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области утром 27 декабря. Через два часа разгонный блок «Фрегат» вывел аппараты «Канопус-В» №5 и №6 на расчетные орбиты. Отделение прошло в 6:06 мск и 6:12 мск. Этот пуск стал четвертым по счету и третьим удачным с нового космодрома Восточный.
Справка:
Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, 28 апреля состоялся первый пуск с космодрома. Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился провалом. Ракета должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2–1, который был основной полезной нагрузкой ракеты, а также 17 наноспутников иностранных компаний и студенческий спутник «Метеор-М». Однако в итоге ракета упала в море. Как выяснила спецкомиссия, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно. Пуск третьей в истории космодрома Восточный ракеты состоялся 1 февраля. Она доставила на орбиту 11 аппаратов, включая девять коммерческих.