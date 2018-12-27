Четвёртый пуск «Союза» с Восточного стал удачным. Два спутника вывели на орбиту и взяли под управление

Два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6, выведенные на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», взяты на управление. Об этом 27 декабря сообщил в Twitter глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске», — написал он.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области утром 27 декабря. Через два часа разгонный блок «Фрегат» вывел аппараты «Канопус-В» №5 и №6 на расчетные орбиты. Отделение прошло в 6:06 мск и 6:12 мск. Этот пуск стал четвертым по счету и третьим удачным с нового космодрома Восточный.