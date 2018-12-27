На Петроградской стороне нашли охранника с простреленной головой. Он ушёл из жизни накануне дня рождения

Страшную находку сделал житель Петроградского района Петербурга во дворе дома №38 по Каменноостровскому проспекту. Днем 26 декабря он увидел на асфальте молодого мужчину с огнестрельным ранением в голову.

Как стало известно «Фонтанке», погибший работал в частной охранной компании «Аванпост Центр» и имел лицензию на ношение служебного пистолета. Выстрел из этого оружия и стал роковым для 26-летнего уроженца Одесской области. Пуля прошла навылет от подбородка до виска.

Погибшего звали Денис, он заходил на свою страницу «ВКонтакте» меньше чем за час до смерти. Сегодня ему должно было исполниться 27 лет.