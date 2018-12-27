Депутаты лишили Дерипаску бесплатного проезда в общественном транспорте

Бизнесмена Олега Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в общественном транспорте Саяногорска в Хакасии. Льготы для почетных граждан отменил городской Совет депутатов.

Как 27 декабря передает «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс», замглавы Саяногорска по ЖКХ и транспорту Сергей Борисов пояснил, что бюджет не справляется с такими обязательствами.

«Ни у кого нет цели как-то ущемить наших почётных граждан. Я думаю, когда ситуация изменится, можно вернуться к этому вопросу», — сказал Борисов.

Олег Дерипаска получил статус почетного гражданина Саяногорска в 2000 году.