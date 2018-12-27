Минтруд насчитал более 200 тысяч москвичей и петербуржцев, которых уволят в ближайшие месяцы

Более 230 тысяч россиян могут попасть под сокращения в течение ближайших трех месяцев. Об этом говорится в аналитической записке Минтруда, которую ведомство представило в правительственную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Минтруд пояснил, что большинство россиян, которым грозят увольнения, живут в Москве и Петербурге.

Как говорится в документе, который 27 декабря приводит РБК со ссылкой на «Известия», большинство людей под риском увольнения работают в финансовой и банковской сферах — работу могут потерять 30,5 тыс. человек. В транспортной сфере под сокращение могут попасть 27,7 тыс. В сфере производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники увольнения могут затронуть 16,6 тыс. россиян, считает Минтруд.

По прогнозам ведомства, также под сокращение могут попасть 14,4 тыс. сотрудников сферы добычи энергетических ископаемых, производства электроэнергии и другого топлива, 11,7 тыс. — производства машин и оборудования, 8,2 тыс. — автомобилестроения и 6,2 тыс. — производства стройматериалов.

Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Ведомство оценивало, работники каких сфер могут потерять работу в период с 12 декабря по 12 марта. Под риском увольнения чиновники подразумевали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени. Прогноз основан на информации о планируемых увольнениях, которую компании представляют в органы службы занятости.