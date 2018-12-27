В сапогах девятилетней девочки нашли наркотики. Их спрятала туда мать ребенка

Жительница Ленинградской области, стремясь уйти от ответственности, спрятала более 300 граммов наркотика в обуви своей малолетней дочери. Но это не помогло.

Ранее судимая 46-летняя дама, проживающая во Всеволожске, стала фигуранткой дела о хранении наркотиков в особо крупном размере. Полиция нагрянула к ней в гости 26 декабря. Женщина не придумала ничего лучше, чем спрятать четыре плитки наркотика растительного происхождения в сапогах своей девятилетней дочери. Правоохранители быстро нашли этот нехитрый схрон.

Вместе с хозяйкой был задержан 39-летний гражданин Молдовы, у которого нашли 26 пакетиков с синтетическим психотропным веществом. Общий вес наркотика составил чуть больше 24 граммов. В отношении него возбуждено дело по аналогичной статье.