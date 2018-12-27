«Яндекс» перестал индексировать сайт Telegram и объяснил, что дело в реестре Роскомнадзора

«Яндекс» перестал показывать в поисковой выдаче ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram telegram.org. В пресс-службе поисковика 27 декабря объяснили, что удаление ссылок происходит автоматически после внесения их в реестр запрещенной информации.

«Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. «Яндекс» убирает ссылки по мере получения новых данных», — цитирует представителя «Яндекса» РБК со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас поисковик при запросе «Telegram» вместо ссылки на официальный сайт мессенджера выдает tlgrm.ru. Портал «Код Дурова» сообщает, что «Яндекс» не выдает ссылку на официальный сайт только росийским пользователям. При этом в Google при аналогичном запросе на первом месте стоит ссылка на telegram.org.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Причиной стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. В тот же день Роскомнадзор внес веб-адреса telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером, в реестр запрещенных сайтов.

Мессенджер в ответ на это заявил, что требования ФСБ выполнить технически невозможно, но свою позицию в Верховном суде отстоять не смог.