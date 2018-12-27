«Нумизматы» в масках похитили у петербургской четы чемодан с монетами

Неизвестные в масках нагрянули в квартиру в Выборгском районе Петербурга. С собой они унесли чемодан с юбилейными монетами и более трёхсот тысяч рублей.

Всё произошло днём 26 декабря. Трое мужчин позвонили в дверь квартиры дома №33/5 по улице Композиторов. Хоть на них и были маски, поздравлять с Новым годом они явно никого не планировали. Молодчикам открыли супруги – пенсионеры 73 и 72 лет, – которым сходу начали угрожать ножом.

Пожилым людям пришлось отдать разбойникам всё самое ценное, что у них было – накопленные 320 тысяч рублей и чемодан со 140 юбилейными монетами. Заполучив добычу, преступники скрылись с места происшествия на «четырнадцатой». Полиция будет их вычислять по камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».