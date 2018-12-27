На Народного Ополчения горела квартира. Из дома вынесли женщину в кислородной маске

Пожарные тушили квартиру в Кировском районе Петербурга ранним утром 27 декабря. По данным очевидцев, некоторые жильцы дома по проспекту Народного Ополчения наглотались дыма.

Квартира на первом этаже загорелась около 6 утра. В столь ранний час не все успели понять, что произошло, а кто-то и вовсе ещё спал. Очевидцы в соцсетях утверждают, что не обошлось без жертв.

– Помогал с другом сотрудникам МЧС, горела квартира в третьей парадной дома 141, на первом этаже… Хозяйка квартиры стояла в подъезде в шоковом состоянии, соседи говорят – пьющая. И вынесли женщину пожилую с 7 этажа, в кислородной маске… предположительно, скончалась, но сотрудники скорой не комментировали, – пишет местный житель.

Около 8 утра пожар был потушен.

В ГУ МЧС по Петербургу информацию о возгорании подтвердили, добавив, что сведения о пострадавших уточняются.