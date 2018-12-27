СК пересмотрит уголовные дела, по которым выносились оправдательные приговоры. Пока только в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей. Проверка пройдет в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, сообщает 27 декабря пресс-служба СК.

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа. Материалы этих уголовных дел изучат, объективно оценят качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и, исходя из этого, дадут оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства», – говорится в сообщении.

В случае, если будут выявлены нарушения, в отношении должностных лиц примут меры дисциплинарного характера.