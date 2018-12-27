Московский проспект заволокло паром. Из-за прорыва автомобилисты не смогут проехать от Садовой до набережной Фонтанки

Густой пар окутал Московский проспект в районе дома 10-12 ранним утром 27 декабря. Об этом сообщили петербургские автомобилисты в соцсетях, которым пришлось проезжать участок буквально на ощупь.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети», информация о технологическом нарушении на трубопроводе диаметром 500 мм поступила в 06.15. Сейчас дефект локализуют, в зоне ремонтных работ находятся 6 жилых домов. Тепло в них подаётся на пониженных параметрах, недостатка горячей воды жильцы почувствовать не должны. Окончание работ намечено на 3 часа ночи 28 декабря. До этого времени движение на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой будет ограничено.

Судя по сервису «Яндекс. Пробки», большой затор на Московском проспекте уже образовался от метро «Технологический институт» до Обуховской площади.