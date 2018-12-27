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Главу «Индустриального союза Донбасса» обвинили в хищении 85 миллиардов рублей

Следственный комитет завершил расследование дела основателя корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчанаю В окончательной версии обвинения Мкртчану вменяется хищение 85 млрд руб. при реализации контракта с Внешэкономбанком, пишет 27 декабря «Коммерсантъ».

В феврале 2018 года, когда Мкртчан был задержан, его обвиняли в выводе в подконтрольный офшор 1 млрд руб. Источники издания рассказали, что во время допросов и очных ставок с Мкртчаном представители ВЭБа отрицали факт хищения денежных средств и отказались считать себя потерпевшей стороной.

В 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое. Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% минус 1 акцией союза, а ВЭБ — остальными акциями. До 2014 года, когда на Украине произошла смена власти, Олег Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. Осуществлять же платежи в 2014–2016 годах стало невозможно из-за военных действий на территории самопровозглашенной ЛНР.

В феврале председатель правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков сказал РБК, что банк не был заявителем по уголовному делу в отношении главы ИСД. По словам Горькова, ВЭБ исторически является крупнейшим кредитором «Индустриального союза Донбасса», однако не имеет отношения к уголовному делу, в рамках которого был задержан Мкртчан.

Адвокат Мкртчана Александр Костанянц в разговоре с РБК рассказывал, что бизнесмен не совершал хищения, а «имел место корпоративный спор». «Этот спор не может рассматриваться как мошенничество, потому что в данном случае не было хищения путем обмана, это свободные экономические отношения, и под стражу заключать [Олега Мкртчана] преждевременно», — пояснял адвокат.

ИСД, согласно данным c его официального сайта, был основан в 1995 году в Донецке; он объединяет более 40 компаний Украины и других стран. Флагманским активом группы является Алчевский металлургический комбинат, который в ноябре 2017 года перешел под управление властей самопровозглашенной Луганской народной республики. ИСД входит в число крупнейших транснациональных металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. Производственная мощность заводов, входящих в корпорацию, превышает 10 млн т стали в год, она значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.

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