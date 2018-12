Зонд New Horizons приступил к изучению астероида, пролетев 4 миллиарда миль

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.

"Молния… Только что центр управления миссии получил сигнал, New Horizons успешно приступил к программе облета по загруженным командам и исследованию Ultima Thule в 4 миллиардах миль (более 6,4 миллиарда километров – ред.) отсюда! Это оно, друзья, облет начался! Вперед, New Horizons!" – написал он в своем Twitter.

BREAKING…Signal has just been received at mission control, New Horizons has successfully started its flyby program of stored commands and the exploration of Ultima Thule 4 billion miles away! THIS IS IT FOLKS, FLYBY HAS BEGUN! Go New Horizons!! #NASA #Science #SPACE#ULTIMAFLYBY pic.twitter.com/48VuCLHz5i