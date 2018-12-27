Зонд New Horizons приступил к изучению астероида, пролетев 4 миллиарда миль

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.

"Молния… Только что центр управления миссии получил сигнал, New Horizons успешно приступил к программе облета по загруженным командам и исследованию Ultima Thule в 4 миллиардах миль (более 6,4 миллиарда километров – ред.) отсюда! Это оно, друзья, облет начался! Вперед, New Horizons!" – написал он в своем Twitter.

BREAKING…Signal has just been received at mission control, New Horizons has successfully started its flyby program of stored commands and the exploration of Ultima Thule 4 billion miles away! THIS IS IT FOLKS, FLYBY HAS BEGUN! Go New Horizons!! #NASA #Science #SPACE#ULTIMAFLYBY pic.twitter.com/48VuCLHz5i — Alan Stern (@AlanStern) 25 декабря 2018 г.

По расчетам НАСА, зонд приблизится к астероиду на максимально близкое расстояние 1 января 2019 года. О том, насколько близко аппарат сможет подойти к астероиду, пока неизвестно, но ученые отмечают, что он сблизится с ним на меньшее расстояние, чем с Плутоном в 2015 году. Тогда New Horizons прошел на расстоянии 12,5 тысяч километров от карликовой планеты.

Астероид 2014 MU69 был открыт с помощью орбитального телескопа "Хаббл", об открытии было объявлено в 2014 году. В марте 2018 года НАСА по итогам интернет-голосования предварительно нарекло его Ultima Thule, что означает "Край света". Как отмечают в НАСА, до сих исследователям крайне мало известно об этом космическом теле, поэтому они рассчитывают больше узнать в результате полученных в ходе сближения данных. Ученые рассматривают это как "археологические раскопки Солнечной системы", рассчитывая получить данные о том, как подобные космические тела формировались, есть ли у них спутники и кольца, передает РИА Новости.

С августа New Horizons ведет наблюдения за астероидом и фотографирует его по мере сближения, чтобы специалисты смогли наиболее точно корректировать траекторию его полета для максимального сближения с MU69.