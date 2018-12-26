Адвокат: Никакого футбольного матча Кокорина и Мамаева с сотрудниками "Бутырки" не будет

Никакого футбольного матча с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками СИЗО "Бутырка" не будет, заявила вечером 26 декабря адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова.

"Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать", – написала адвокат на своей странице в инстаграм.

Она также рассказала, что предварительное следствие по делу завершено. После новогодних праздников стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, объём которых составляет 10 томов.

Также адвокат выразила надежду, что прокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу и направлять его в суд для рассмотрения по существу из-за "дефектов" в расследовании.

Ранее зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что в Федеральной службе исполнения наказаний одобрили идею проведения товарищеского футбольного матча между арестантами "Бутырки" и сотрудниками СИЗО. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил основатель православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.