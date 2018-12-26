Трамп: США могут использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время встречи с военнослужащими США в Ираке, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из этой ближневосточной страны. Его слова передают американские новостные телекомпании.

"На самом деле мы могли бы использовать это (базу, куда прибыл Трамп – прим. ред.) в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии... Если мы увидим, что с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" – прим. ТАСС) происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло", – подчеркнул глава государства.

Ранее Белый дом сообщил о том, что чета Трампов провела Рождество в компании американских солдат в Ираке. Этот визит президента США в горячую точку никак не афишировался.

Ранее Дональд Трамп объявил о том, что США выводят свои войска из Сирии и должны сосредоточиться на проблемах своей страны. После чего министр обороны США Мэттис подал в оставку, которая была немедленно принята. Трамп же заявил, что восстанавливать Сирию поможет Саудовская Аравия.